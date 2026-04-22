EMB: Kondisyon sa hangin sa Metro Cebu miarang-arang na

Human sa usa ka semana nga pag-antos sa bagang aso o haze, nakatagamtam na og mas limpyo nga hangin ang Metro Cebu niadtong Miyerkules, Abril 22, 2026.
Apan ang Environmental Management Bureau (EMB) 7 nanawagan sa mga Sugboanon nga likayan ang pagsunog sa basura ug pagpabuga og aso sa sakyanan aron dili na mobalik ang makahilong polusyon sa kawanangan.
Ang EMB 7 nagkanayon nga ang Air Quality Index (AQI) nga 98 niadtong Miyerkules, Abril 22, nagpabilin sa tumoy nga bahin sa “fair” range, buot pasabot mahimo pa gihapon kining moputos og gamayng epekto sa panglawas sa mga sensitive groups.
Base sa report sa EMB 7, ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu dako na og kausaban kon itandi sa kinatas-ang AQI nga 199 niadtong Dominggo, Abril 19, diin niabot kini sa very unhealthy nga level tungod sa haze nga nilungtad og hapit usa ka semana.
Matod sa ahensiya, ang paghinlo sa hangin tungod sa mas kusog nga huyohoy ug natural nga bentilasyon, nakatabang sa pagpakaylap sa mga abog o fine particulate matter o PM2.5.
Nagsugod ang pagsaka sa polusyon niadtong Abril 13.
Nisamot kini og kagrabe ngadto sa unhealthy for sensitive groups pagka Biyernes, Abril 17, sa wala pa kini niabot sa labing grabeng level sa miaging weekend.
Pagka Lunes, Abril 20, ang AQI nius-os ngadto sa 177, sa wala pa kini nirehistro og 98 niadtong Martes, Abril 22.
Gibutyag sa EMB 7 nga ang haze gikan sa aso sa mga sakyanan, abog sa karsada, kalihukan sa mga industriya o pabrika ug ginagmay nga sunog o pagsunog.
Kini nasagulan pa sa init nga panahon ug hinay nga hangin nga niresulta sa zero-dispersion effect, diin ang polusyon napundo lang ug wala makatuyok sa kawanangan.
Ang PM2.5, nga maoy nag-unang pollutant, gilangkuban sa pino kaayo nga particles nga mahimong mosulod og lawom sa baga ug sa agianan sa dugo sa tawo.
Niadtong Dominggo, ang konsentrasyon niini niabot sa 50.3 micrograms per cubic meter, nga lapas na sa safety limit nga 35.
Ang Department of Health (DOH) Central Visayas niluwat og health advisory niadtong Martes, Abril 21, human sa upat ka adlaw nga haze.
Nipasidaan ang ahensiya nga ang kalidad sa hangin makaapekto sa tanan, ilabi na sa mga bata, mga tiguwang, ug kadtong adunay sakit sa respiratory sama sa hubak.
Giawhag ang publiko nga limitahan ang pagpundo sa gawas sa balay, segurohon ang saktong bentilasyon, magsul-ob og mask kon gikinahanglan, ug magpakonsulta dayon sa doktor kon adunay bation nga sintomas.
Bisan og niayo na ang hangin, ang EMB 7 nitambag sa mga sensitive groups nga likayan una ang taas nga oras sa pag-estar sa gawas.
Ang publiko mahimong mobalik na sa normal nga mga buluhaton apan kinahanglang magmatngon kon makasinati og ubo o sakit sa kalawasan.
Nanawagan sab ang ahensiya sa mga residente nga motabang sa pagmintinar sa limpyo nga hangin pinaagi sa paglikay sa pagsunog sa basura, pagminus sa aso sa sakyanan, ug pagtaho dayon kon adunay mga sunog. / CDF