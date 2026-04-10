Embiid adunay appendicitis

Nasutang adunay appendicitis si Philadelphia 76ers big man Joel Embiid ug kon wa’y nausab, naoperahan na kini kagahapon, Biyernes, Abril 10, 2026 (PH time), sa usa ka ospital sa Houston.
"Further updates will be provided as appropriate," opisyal nga pamahayag sa Sixers, pipila ka mga oras sa wala pa nagsugod ang duwa sa Sixers ug host Rockets kagahapon.
Wala pa masayri kon makabalik og duwa si Embiid sa dili pa mahuman ang regular season sa National Basketball Association (NBA).
Ang Sixers (43-37) aduna na lang duha ka mga duwa nga nahabilin sa regular season. / Gikan sa wires