Embiid, George di pa gihapon makaduwa

Sa ikaupat nga sunodsunod, dili gihapon makaduwa ang duha ka mga pambato sa Philadelphia 76ers nga sila si Joel Embiid ug Paul George sa ilang pagsulong sa balwarte sa Detriot Pistons karong Huwebes, Oktubre 31, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang duha ka All-Stars parehong padayon pa nga nagpaalim sa angol sa ilang tuhod.

Ning-apil na man tuod sila si Embiid ug George sa tipik sa ensayo sa 76ers kagahapon, Miyerkules, Oktubre 30, apan sa umaabot pa nga pipila ka mga adlaw masayran kon kanus-a sila makaduwa og sugod sa 2024-25 season.

“We want these guys to play and we want them to be healthy and we want them to play great and we want them to play great all season,” matod ni 76ers coach Nick Nurse.

“Then my main focus is, I’ve got to do the job that I’ve got to do. I’ve got to try to get this team to play as good as it can tomorrow night. That takes a big chunk of my focus.”

Si George, 34, kinsa kanhi magduduwa sa Los Angeles Clippers, wala pa nakapakita og aksyon ubos sa kampo sa 76ers.

Isip usa ka free agent, si George, 34, nipirma og upat ka tuig nga kontrata sa 76ers nga nagbalor og $212 million sa niaging offseason.

Apan sa wala damha, naangol si George sa usa ka preseason game sa 76ers. / AP