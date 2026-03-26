Embiid, George pulos gabangis

Pulos nagbangis sila si Joel Embiid ug Paul George sa ilang pagbalik aron agakon ang host Philadelphia 76ers ngadto sa dakong kadaugan batok sa Chicago Bulls, 157-137, kagahapon, Huwebes, Marso 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Embiid, kinsa nakapalta og 13 ka sunodsunod nga duwa tungod sa angol (right oblique strain) niini, nimugna og 35 puntos samtang si George, kinsa gikan sa 25 ka mga duwa nga suspensyon, niamot og 28 puntos.
Ang 76ers kasamtangang naa sa ikapito sa West dala ang 40-33 nga rekord.