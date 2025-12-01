Embiid gisugat og kapildihan

Sa iyang pagbalik og duwa sa National Basketball Association (NBA), gisugat og duha ka mga overtime nga kapildihan si Philadelphia 76ers All-Star center Joel Embiid batok sa Atlanta Hawks, 134-142, ning Lunes, Disyembre 1, 2025 (PH time).
Si Embiid, kinsa nakapalta sa niaging siyam ka mga duwa sa 76ers tungod sa iyang angol (sore right knee), nimugna og 18 puntos sulod sa 30 ka mga minutos nga pagduwa.
Mao pa lang kini ang ikaunom nga duwa sa season nga nakapakita og aksyon si Embiid, kinsa nag-average og 19.7 puntos ug 5.5 rebounds.
Ang 76ers adunay 10-9 nga rekord. / Gikan sa wires