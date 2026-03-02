Embiid makapalta’g dugang 2 ka duwa

Gipahibalo sa Philadelphia 76ers nga dili gihapon makapakita og aksiyon ang ilang pambatong sentro nga si Joel Embiid sa magsunod nilang duha ka duwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini gumikan sa nasinati niining angol (right oblique strain) atol sa kadaugan sa 76ers batok sa Miami Heat, 124-117, niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026.
Kagahapon, Marso 2, wala na niduwa si Embiid apan taliwala niini, nakamaneho gihapon ang 76ers pagpukan sa Brooklyn Nets, 106-102. / Gikan sa wires