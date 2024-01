Embiid mibalik mga mangtas

Nagmangtas dayon si Joel Embiid sa iyang pagbalik gikan sa pagkaangol ug nimugna kini og 41 puntos ug 10 ka rebounds aron agakon ang hosts Philadelphia 76ers ngadto sa kadaugan batok sa Houston Rockets, 124-115, ning Martes, Enero 16, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Embiid, kinsa nakapalta sa miaging tulo ka mga duwa sa 76ers tungod sa angol sa iyang wa nga tuhod, nitali sa ika-16 niyang sunodsunod nga duwa diin siya nakamugna og labing minos 30 puntos ug 10 ka rebounds.

Ning mga duwa nga wala si Embiid, ang 76ers adunay 1-2 nga rekord.

Alang ni 76ers coach Nick Nurse, ang pagbalik sa kasamtangang MVP nakadugang og kadasig sa iyang ginsakupan.

“I think we got some rhythm, we got some confidence and we didn’t have to go too deep into the minutes,” matod ni Nurse.

Niamot og 27 puntos si Tyrese Maxey alang sa 76ers, nihatag og 11 puntos si Patrick Beverley samtang nihatag og 10 puntos si Tobias Harris.

Ang Rockets gipangulohan ni Alperen Sengun pinaagi sa iyang 19 puntos samtang nitampo og 18 puntos si Dillon Brooks.

Nanghinaot si Embiid nga dili na niya masinati og balik ang angol sa iyang tuhod.

“We look at the long run and what’s coming up next,” matod ni Embiid. “Hopefully it doesn’t swell up again.”

Kon himsog si Embiid, tataw nga mas sayon alang sa 76ers ang pagpakigkombati.

Ang sunodsunod nga three-point shots nila ni Maxey ug Harris maoy nakahatag sa 76ers og 42-23 nga labaw sa 2nd quarter.

Adunay mga higayon nga mo­aksyon paggukod ang Ro­ckets apan kontrolado sa 76ers ang sitwasyon hangtod na sa katapusang gutlo.

“In general, I don’t love our starters’ performance, for the most part,” matod ni Rockets coach Ime Udoka. “We got it going a little bit late, but you want to come out with that intensity from the start.”