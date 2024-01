Embiid mibalik nga bangis

Mirehistro dayon og triple-double si Joel Embiid sa iyang pagbalik gikan sa pagkaangol aron agakon ang hosts Philadelphia 76ers ngadto sa dakong ka­da­ugan batok sa Chicago Bulls, 110-97, ning Miyer­ku­les, Enero 3, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Embiid, kinsa nakapalta sa miaging upat ka mga duwa sa 76ers tungod sa iyang angol sa tiil (right sprained ankle), nimugna og 31 puntos, 15 ka rebounds ug 10 ka assists.

“He was moving great. I think his conditioning was less than that,” matod ni coach Nick Nurse kabahin kang Embiid.

“But that’s OK. I think that game was good for him to kind of recondition himself.”

Nainat ni Embiid ang iyang franchise record ngadto sa 15 ka mga duwa nga nakamugna siya og 30 puntos o labaw pa.

“I want to play as many games as possible,” matod ni Embiid “It’s unfortunate I missed the past four games but I can’t control it.”

Si Tyrese Maxey nidugang og 21 puntos, niamot og 20 puntos si Tobias Harris samtang nihatag og 16 puntos si Kelly Oubre Jr. alang sa 76ers.

Dihang wala si Embiid, ang 76ers nitali og 2-2 nga rekord diin lakip sa mga ninglupig kanila mao ang Bulls, 105-92, ning bag-uhay lang.

Sa pagbalik ni Embiid, kinsa maoy kasamtangang MVP, gipaneguro sa 76ers nga dili sila masungag og balik sa Bulls.

Pagkahuman pa lang sa 1st quarter, ang 76ers nakaposte na og taga liog nga labaw, 43-18, ug wala na sila molingi pagbalik hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Bulls aduna ra’y upat ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga mga puntos pinangulohan sa 16 ni DeMar DeRozan.