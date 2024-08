Embiid mibaliwa sa boo sa fans

Gibaliwala ra ni Team USA center Joel Embiid ang pag-boo sa French fans ngadto kaniya sa matag duwa sa mga Amerikano sa men’s basketball sa 2024 Olympics sa Paris, France.

Gipasabot ni Embiid nga naanad na siya niini, gani mismong fans sa iyang team sa National Basketball Association (NBA) nga mao ang Philadelphia 76ers, mounay pag-boo kaniya kon bati ang ilang duwa.

“Playing in Philly, they boo their own guys,” pasabot ni Embiid.

Si Embiid, kinsa adunay dual citizenship, nakadesisyon nga sa Team USA moduwa ug dili sa France. Mao kini ang gikapungtan sa French fans. /AP