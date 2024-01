Embiid mitali og 70 pts.

Nipakatap og franchise-record 70 puntos si Joel Embiid aron agakon ang hosts Philadelphia 76ers ngadto sa kadaugan batok sa San Antonio Spurs, 133-123, kagahapon, Martes, Enero 23, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Gawas niini, nakalangkat sab ang kasamtangang MVP og personal best 18 rebounds.

Nitali sab siya og 24-of-41 fieldgoals, 1-of-2 three-point shooting ug 21-of-23 freethrows.

Nabuak ni Embiid ang 76ers record nga 68 puntos nga naposte ni Wilt Chamberlain niadtong Disyembre 16, 1967.

Taliwala sa iyang nahimo, dili pa kuntento si Embiid.

“I was actually mad at myself because I missed a lot of easy shots that I’ve been making all season,” batbat ni Embiid.

Si Chamberlain nagduwa pa sa Philadelphia Warriors kaniadto dihang iyang naposte ang NBA record nga 100 puntos.

Kini maoy ika-21 nga sagunsong mga duwa nga nakarehistro si Embiid og labing minos 30 puntos.

Ang rookie sensation sa Spurs nga si Victor Wembanyama nadasig sa gipakita’ng duwa ni Embiid.

“It would have been more fun in a win, of course, but it’s inspiring, especially offensively,” matod ni Wembanyama, kinsa maoy nangulo sa Spurs pinaagi sa iyang 33 puntos.

Pagkahuman sa 3rd quarter, natupngan na ni Embiid ang iyang career high 59 puntos.

Nibalik siya pagduwa sa nahabiling 6:38 minutos diin niadtong higayuna, naglabaw ang 76ers, 118-104.

Gumikan kay nialisngaw na ang rekord, kanunay na lang gilawgan og bola si Embiid sa iyang mga kauban hangtod na sa pagkapupos sa oras.