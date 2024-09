Embiid mokobra og P10.7B sa 3 ka tuig

Nipirma og contract extension ang 7-time National Basketball Association (NBA) All-Star Joel Embiid nga nagkantidad og $193 milyunes o P10.7 bilyunes sulod sa tulo ka tuig sa Philadelphia 76ers.

“Philadelphia is home,” suwat ni Embiid sa iyang Instagram account human mabalita ang iyang maximum extension.

Si Embiid midaog na og NBA MVP, Olympic gold medal, ang kuwang nalang niini mao ang idlas nga first NBA championship niya.

Gusto niini nga mahatagan og kampiyonato ang Philadelphia kinsa uwahing midaog niadto pang 1983 panahon ni Julius “Dr. J” Erving ug Moses Malone.

“I want to be here the rest of my career. I love this community and everything you've given me and my family,” saysay ni Embiid. "There is a lot more work to do. You guys deserve a championship and I think we're just getting started.”

Napili sa 76ers si Embiid nga No. 3 overall pick sa 2014 NBA Draft. Midaog kini og NBA MVP trophy sa 2022-23 season ug gold medal sa Team USA sa 2024 Paris Olympics.

Sa iyang usa ka dekada nga pagduwa NBA si Embiid nahimo pud nga 2-time NBA scoring champion, 7-time All-Star ug 3-time NBA All-Defensive member.

Usa nuon sa problema sa 30 anyos nga si Embiid mao ang iyang injury issues nga maoy nakabara sa kalampusan sa 76ers sa playoffs.

Wa pa maduwa og lapas 68 games sa usa ka season si Embiid, sa miaging season nag-average kini og 34.7 puntos sulod lang sa 39 ka duwa.

Sa 433 game sa franchise, nag-average si Embiid og 27.9 puntos sa 50.4 percent shooting, 11.2 rebounds, 3.6 assists ug 19 blocks sa 31.9 minutos nga per game playing time.

Si Embiid mao ang top player sa frachise history sa scoring average (27.9), fifth sa blocked shots (720) ug ikapito sa total points scored (12,071).

Si Embiid, kinsa mi-graduate sa Florida high school ug miduwa og usa ka season sa college ubos sa Kansas, nagpasalamat sa Philadelphia sa gihatag nga dakong higayon kaniya.

“I had no idea when I was drafted as a 20-year-old kid from Cameroon how lucky I was to be in Philadelphia,” batbat ni Embiid sa team statement. “Through all the ups and downs, this city and the fans have been everything, and I am so grateful for how they’ve embraced me.”

Ang team owner sa 76ers nga si Josh Harris mihatag og mensahe sa iyang franchise player.

"Joel has cemented himself as one of the greatest Sixers of all time and is well on his way to being one of the best players to ever play the game. We’re ecstatic that this extension keeps him and his family in Philadelphia for years to come,” batbat ni Harris.

Dugang niini nga mahinungdanon nga parte si Embiid alang sa tinguha sa team nga mahimong kampiyon pagbalik sa NBA.

Sa miaging season ang 76ers mitapos sa ikapito nga luna bitbit ang 47-35 (win-loss) nga baraha. Na-eliminate kini sa first round sa playoffs batok New York Knicks. / RSC