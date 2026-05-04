Embiid naa’y hangyo sa Philadelphia fans

Nihangyo ang pambatong sentro sa Philadlephia 76ers nga si Joel Embiid sa ilang fans nga dili mobaligya og mga tiket ngadto sa fans sa New York Knicks sa home games sa 76ers sa Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Dili gusto si Embiid nga mahitabo og balik ang nahitabo niadtong 2024 diin magbaha kanunay ang fans sa Knicks sa home games sa 76ers sa 1st round series diin niadtong higayuna, napilde ang puwersa ni Embiid, 4-2.
Nahimo kining posible gumikan kay duol ra man ang distansya sa New York paingon sa Philadelphia diin kapin lang sa oras ang biyahe pinaagi sa train. / Gikan sa 76ers