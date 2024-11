Embiid nabalik na, 76ers pilde gihapon

Nakaduwa na ang sinaligan sa Philadelphia 76ers nga si Joel Embiid human sa dul-an usa ka buwan nga pahuway tungod sa injury ug suspension.

Apan bisan pa sa iyang pagbalik wa dayon ma­usab ang ka­palaran sa 76ers kay napildi gi­hapon kini batok Orlando Ma­gic, 98-86, sa NBA Emirates Cup didto sa Or­lando kagahapon. Na­tagak ang 76ers ngad­to sa 2-10 (win-loss) nga baraha.

Si Embiid, ang 2023 NBA MVP, wala sa 10 ka duwa sa Phildelphia tungod sa knee management ug three-game suspension. “Usually with me it takes two or three or four games to get to myself. Today was a big step in the right direction,” matod ni Embiid, kinsa mibuhat og 20 puntos ug walo ka rebounds.

Mipakita og gamay nga taya si Embiid sa maong duwa diin na­kahimo siya og unom ka turnovers, sipyat pud ang 10 sa iyang 15 ka itsa, lakip na niini ang tanang lima ka tira sa tres. / RSC