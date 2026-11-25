Sa ikaduhang sunodsunod nga higayon, posibleng dili na sab makaduwa ang pambatong sentro sa Philadelphia 76ers nga si Joel Embiid batok sa Miami Heat karong Huwebes, Nobiyembre 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, gilista sa 76ers si Embiid nga kuwestiyunable gumikan kay aduna siyay gipamati sa lawas.
Mao sab kini nga rason nganong wa nakaduwa si Embiid atol sa kapildihan sa 76ers batok sa Portland Trail Blazers niadtong Martes, Nobiyembre 24. / Gikan sa wires