Embiid posibleng makaduwa sa G#3

Adunay posibilidad nga makaduwa na’g balik ang pambatong sentro sa Philadelphia 76ers nga si Joel Embiid sa ilang pag-host sa New York Knicks sa Game 3 sa Eastern Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) karong Sabado, Mayo 9, 2026 (PH time).
Si Embiid wala nakaduwa atol sa kapildihan sa 76ers sa Game 2, 108-102, gumikan kay aduna siyay mga angol (right ankle sprain ug right hip soreness).
Malaumon ang 76ers nga maalim ra dayon ang usa sa ilang mga lider aron matabangan sila nga makabangon gikan sa 0-2 nga biya sa series. / Gikan sa wires