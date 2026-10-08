Embiid: Wala ra’y nausab sa 76ers

Aduna man tuod dakong mga kausaban sa puwersa sa Philadelphia 76ers apan alang sa pambatong sentro sa team nga si Joel Embiid, wala ra’y nahitabong kausaban ug nagpadayon ang iyang determinasyon ug kahidlaw nga makalabni og kampyunato sa National Basketball Association (NBA).
“You’d be foolish to say this season isn’t going to be any different, because of the expectations and the attention. But in my mind, everything is the same, because my whole career has always been about one thing: winning,” matod ni Embiid.
Sa paghiabot nila ni LeBron James ug Jaylen Brown, ang 76ers gikonsiderar nga usa sa labing mga inilog nga makalabni sa titulo sa 2026-27 season. / Gikan sa wires