Emergency night clinic gilusad sa Bago City

Gilusad sa Kagamhanan sa Siyudad sa Bago ang “Project Night Care: Emergency Night Clinic” sa Health Station sa Barangay Ma-ao niadtong Lunes, Agusto 18, 2025.
Gipangulohan ang kalihukan ni Mayor Marina “Mayette” Javellana-Yao, uban sa mga miyembro sa Konseho sa Siyudad, mga health worker, ug mga opisyal sa barangay.
Matod ni Javellana-Yao, kining “first-of-its-kind project” sa Siyudad sa Bago, nakasentro sa iyang administrasyon nga Asenso Bago local governance framework.
“But more than that, it reflects the city government’s May Gugma nga Panghimanwa brand of governance, because true progress is not measured by big buildings alone, but by the assurance that every Bagonhon feels protected, valued, and cared for, even during their most difficult moments,” matud ni Javellana-Yao.
Dugang niya nga ang tumong sa klinika nga mahatagan og serbisyong medikal ang mga residente sa siyudad bisan sa gabii.
Abli ang pasilidad alang sa emergency cases gikan alas 6:00 sa gabii hangtod alas 6:00 sa buntag sa mga adlaw nga Lunes hangtod Biyernes.
Dawaton niini ang mga pasyente ubos sa level 1 hangtod 4, nga nagpasabot sa resuscitation o immediate, emergency, urgent, ug semi-urgent cases.
Lakip usab sa 12 ka oras nga klinika ang pagbalhin sa mga urgent case ngadto sa Bago City Hospital.
Wala pay serbisyo alang sa pagpanganak sa pagkakaron, samtang ang outpatient department (OPD) consultations nagpadayon gihapon gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5:00 sa hapon sa mga adlaw nga Lunes hangtod Biyernes.
Nagpasalamat usab ang mayor sa health workers nga gipangulohan nila Dr. Mae Fairlenn Carmel Jocson ug Dr. Elijah Blaise Bimbao, ingon man sa mga kauban nga nagpatuman sa proyekto.
Gisulti niya nga ang proyekto gitumong alang sa mga Bagonhon ug nagtumong sa paghatag og dugang kahupayan ug seguridad sa komunidad.
Sa iyang bahin, si Konsehal Leonilo del Carmen, tsirman sa City Council committee on health, niingon nga ang inisyatiba nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagsiguro sa kahimsog ug kaayuhan sa komunidad, labi na sa mga oras sa gabii diin kasagaran labing gikinahanglan ang medikal nga tabang. / MAP