Emergency responders gikinahangla’ng ipaubos sa mandatory safety seminars

Gihimong mandatory na sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpaubos sa safety seminar ug refresher training sa tanang drayber sa ambulansya ug emergency vehicles.
Kini human giaprobahan sa City Council ang usa ka resolusyon nga nagtumong sa pagpahugot sa kaluwasan sa dalan ug paglikay sa mga aksidente sa emergency responders.
Kini nga lakang, giaprobahan pinaagi sa Resolution No. 397-2026, nagtumong sa pagseguro nga ang tanang drayber sa ambulansya ug emergency personnel nga naglihok sa Mandaue City duna’y saktong pagbansay sa kaluwasan sa publiko ug sa dalan, ilabi na sa pagpasagad pagmaneho ug peligro nga pag-counter-flow sa flyovers.
Ang maong resolusyon giduso nila ni Konsehal Dante Borbajo ug Eugene Andaya nga nagmando sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) sa pakigtambayayong sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Mandaue City Hospital, ug sa 27 ka barangay pag-organisar sa mga mandatory nga seminar.
Sakop niini ang tanang drayber sa publiko ug pribadong emergency vehicles, lakip na ang mga bag-ong sulod nga empleyado.
PAHINUMDOM
Tumong niini nga pahinumdoman ang mga drayber nga bisan pa sa pagdali, aduna gihapon sila’y obligasyon nga mosunod sa balaod sa trapiko.
Sumala ni Andaya, ang maong polisiya gihimo tungod sa disgrasya sa ambulansya niadtong Abril 14 sa Archbishop Reyes Avenue flyover sa Barangay Luz, Cebu City, diin nakabsan sa kinabuhi ang 18-anyos nga si Braille Nichole Kwek.
“Kinahanglan gyud nga mopaubos sa saktong training ang mga drayber sa ambulansya,” matod ni Andaya.
Gisaysay ni Andaya nga duna’y pipila ka drayber nga nagtuo nga tungod kay nagresponde sila og emerhensya, exempted na sila sa mga balaod sa trapiko.
Iyang gipasabot nga tungod kay nag-wangwang na, ang tanan automatic na lang nga mopadaplin o mohatag og agianan.
Ang mga emergency vehicle driver obligado gihapon nga mosunod sa traffic lights, signage sa dalan, ug uban pang regulasyon. / ABC