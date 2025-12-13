Employer makiha kon empleyado pugson paapilon sa Christmas party

Nipahinumdom ang Department of Labor and Employment (Dole) sa mga kompaniya nga ang pagpahigayon og Christmas parties ug ubang kalihukan motahod sa mga pagtuo, relihiyon, ug personal nga pagpili sa matag empleyado.
Sa pamahayag niadtong Biyernes, Disyembre 12, ang Dole nagkanayon nga ang mga empleyado makapasaka og reklamo sa departamento kon himuong pinugsanay ang pagpasayaw o ubang kalihukan nga gidili o kaha dili maayo.
Dugang sa departamento, ang Labor Code nagkanayon nga ang usa ka kawani dili mapugos sa pag-apil o pagpasundayag, labina kon gawas sa iyang trabaho o wala sa iyang job description. Ang reklamo mahimong mapasaka ngadto sa National Labor Relations Commission (NLRC).
“Meaning, if there is a threat of disciplinary action, the employee may file a complaint and go to NLRC to seek corresponding damages,” matod sa Dole.
“In addition, the Safe Spaces Act can also cover violation if it relates to harassment,” dason sa ilang pamahayag.
Sumala sa Labor Code, ang bugtong mga hinungdan nga ang usa ka kawani masilutan sa iyang employer mao ang mosunod: (1) misconduct o dili maayong pamatasan (kon seryuso), (2) negligence o pagpabaya (kon dako ug kanunay), (3) loss of confidence (kon mangilad), (4) krimen batok sa personal nga kawani o pamilya, ug (5) analogous circumstances, diin maglakip sa paglapas sa mga polisiya sa kompaniya.
“If you were forced and threatened with punishment for non-compliance, you can file a complaint with the NLRC and claim damages,” sigon sa Dole.
Dugang pa nga bisan kinsang kawani mahimong mopasaka sa bisan unsang reklamo bisan wala siya gisilutan apan giinitan o gilisudlisod sa trabahoan nga moresulta sa constructive dismissal, diin usa sab ka illegal dismissal.
“But in the end, if the coercion is just a joke at Christmas parties or presentations, and all in good, respectful, clean fun, and in the spirit of camaraderie, you can still participate to strengthen the organization and make your occasions happier,” sumala sa pamahayag. / PNA