Enad miklaro nga kaso’ng giatubang dili kurapsyon  

Gidepensahan sa gisuspenso nga si Minglanilla Mayor Rajiv Enad ang integridad sa iyang administrasyon niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026, human nipahibawo ang Office of the Ombudsman pinaagi sa Facebook post nga sa maong adlaw pormal nga gipasaka ang kasong graft batok kaniya ug 11 ka ubang opisyal sa lungsod sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga.
Gipatik sa Facebook page ni Enad, nga ang kaso way kalabutan sa kurapsyon o pagpangawkaw sa public funds.
“Kining kasoha walay pasangil nga kami nangawkaw sa kwarta sa katawhan. Wa mi pasanginli nga nangawat. Wa pod mi giakusar nga nangurakot,” matod niya.
Sumala sa Facebook post sa Office of the Ombudsman, ang kaso may kalabutan sa balik-balik nga pagdumili sa lokal nga pangagamhanan sa pag-aprobar sa Rehabilitation Plan nga gisumiter sa pribadong mga kompanya nga Jomara Konstruct Corporation ug Jomara Agri Foods and Supply Corporation alang sa usa ka lugar sa Sityo Napo, Barangay Guindarohan.
Nakita sa Ombudsman nga adunay probable cause aron kasohan si Enad, Vice Mayor Elanito Peña, 10 ka miyembro sa Sangguniang Bayan ug Municipal Administrator Junrie Casquejo Bragat tungod sa giingong paglapas sa Section 3(e) sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Gipadayag ni Enad nga ang desisyon sa konseho gibase sa kabalaka alang sa kaluwasan sa publiko ug pagpanalipod sa kinaiyahan human sa geohazard assessment nga gihimo sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) niadtong Disyembre 2021, diin adunay nakita nga mga liki sa yuta ibabaw sa usa ka quarry site.
Tungod niini, nagpagawas ang Environmental Management Bureau (EMB) og Cease-and-Desist Order (CDO) niadtong panahona.
Apan, nihukom ang Ombudsman nga ang mga opisyal nilihok uban sa “evident bad faith, manifest partiality, or gross inexcusable negligence.”
Matod sa anti-graft body, gipugngan sa mga respondent ang rehabilitasyon nga plano bisan pa sa teknikal nga rekomendasyon ug suporta gikan sa MGB, EMB ug Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO), nga partial nga nipapas sa CDO aron tugotan ang pagpatuman sa safety plan.
Gibutyag sa resolusyon nga ang mga lokal nga opisyal nakahatag og “unwarranted benefit, advantage or preference” ngadto sa mga kakompetensya sa negosyo sa dihang ilang gisalikway ang mga giya sa EMB.
Gipakita usab sa resolusyon nga adunay conspiracy tali sa mga opisyal, nga gipakita sa pagpasar sa SB Resolution No. 271, Series of 2022, nga nagdumili sa plano ug giaprobahan usab ni Enad.
Gibasura sa Ombudsman ang reklamo batok sa acting Sangguniang Bayan Secretary tungod sa kakuwang sa merito.
Gawas nila ni Enad ug Peña, ang mga konsehal nga gikiha mao sila Oscar Cañares Dela Calzada Jr., Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Denoyo Velez, Jeremias Llanos Cañares, Jaime Secretarya Caumeran, Jenifer Dejan Lariosa, Proserfina Laput Fajutrao, Jenny Zafra Young, Petronilo Entera Traya, ug Rick Ryan Zafra. / CDF