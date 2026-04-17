Energy-saving measures, adjustment sagupon sa Mandaue City Library

Usbon sa Mandaue City Library ang schedule sa trabaho sa ilang mga kawani isip kabahin sa programa sa pagdaginot sa enerhiya, samtang gipaneguro nga magpabilin gihapon ang serbisyo sa publiko matag hinapos sa semana.
Matod ni Angelina Cagatulia, ang librarian sa siyudad, nagsugod na sila sa pagpatuman og mga energy-saving measures, sama sa pag-set sa air conditioning units ngadto sa 24°C, pagpalong sa mga aircon sa mga dapit nga walay naggamit, pag-limit sa pagpasiga sa suga, ug pagdasig sa mga staff sa paggamit og handheld fans.
“Ang una namong gihimo mao ang pag-set sa aircon sa 24 degrees Celsius. Sa mga seksyon nga walay kliyente, among gipalong ang aircon.
"Gilimitahan sab namo ang paggamit sa suga ug ang uban namong staff naggamit og handheld fans aron makatabang sa pagdaginot sa kuryente,” matod ni Cagatulia.
Gipasabot niya nga kon adunay moabot nga mga kliyente sama sa mga estudyante o researchers, ablihan lang sa library ang gikinahanglan nga mga seksyon aron maminusan ang konsumo sa kuryente.
“Kon naay kliyente, ablihan namo ang pasilidad, apan mas gusto namo nga magpundo sila sa usa ka lawak o seksyon imbes nga magkatag, aron makadaginot mi og enerhiya. Alang sa ginagmay nga grupo, amo silang i-direkta una sa e-library, ug ablihan lang ang ubang lawak kon modaghan na ang tiggamit,” dugang niya.
Namatikdan sa librarian nga nikunhod ang gidaghanon sa tiggamit sa e-library tungod kay wala nay klase, apan duna gihapoy mga researcher ug residente nga nagpadayon sa paggamit sa pasilidad aron mag-research ug magpabiling updated sa mga panghitabo.
Duyog niining mga paningkamot sa pagdaginot, si Cagatulia niingon nga mangayo siya og pagtugot gikan ni Atty. Gonzalo Malig-on, ang city administrator, alang sa gisugyot nga adjustment sa schedule sa trabaho sa mga staff samtang giseguro nga magpabilin ang serbisyo sa library matag weekend.
Sa pagkakaron, ang library nag-operate og 24 oras matag weekend ug hangtod sa alas 11 sa gabii kon weekdays.
Matod ni Cagatulia, kining lugway nga oras gihimo aron mahatagan ang mga trabahante og mas daghang higayon nga makagamit sa resources sa library, ilabi na ang e-library.
Hinuon, giingon niya nga ang operating hours mahimo pa nga rebyuhon depende sa maaprobahan sa mga opisyal sa siyudad.
Gikompirma ni Malig-on nga ang library igo lang mo-adjust sa schedule sa mga staff ug dili tangtangon ang operasyon sa weekend.
“Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, dili angay tangtangon ang serbisyo sa weekend, i-adjust lang. Ang serbisyo sa Sabado ug Dominggo magpabilin, apan ang oras mahimong usbon,” matod ni Malig-on.
Gipasabot niya nga tungod kay nahuman na ang klase, ang panginahanglan sa serbisyo sa library kon weekends labi na kon Dominggo dili na sama kataas kaniadto, hinungdan nga kinahanglan usbon ang staffing schedules.
Gilauman nga mosumiter ang city librarian sa final nga rekomendasyon sa Lunes, Abril 20, 2026, bahin sa bag-ong adjustment sa schedule.
Bisan pa sa umaabot nga mga kausaban, gipaneguro sa mga opisyal sa siyudad ngadto sa publiko nga magpadayon ang pag-abli sa library matag weekend, uban ang gi-adjust nga staffing aron mabalanse ang serbisyo ug ang pagdaginot sa enerhiya. / ABC