Enerhiya, pagkaon, seguridad lakip gituki sa Asean Summit

Gituki sa mga lider ang tulo ka mga prayoridad nga labihang nakaapekto sa Asean states ilabi na sa niulbo nga tensiyon sa Middle East.
Nalakip niini ang enerhiya, pagkaon, ug seguridad sa ASEAN nationals. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maoy nangulo sa Summit plenary sa Mayo 8, 2026, nagkanayon nga importante nga maseguro ang paghatag og sulbad sa mga isyu ug concern nga pinasubay sa lagda sa ASEAN states aron makab-ot ang han-ay ug mas konkreto nga pamaagi ug solusyon.
Unang gituki niini ang energy security. Gihimug-atan sa presidente nga ning di matag-an nga panahon gikinahanglan ang pagpalig-on sa koordinasyon ug pagpangandam sa praktikal ug collective nga pamaagi aron maseguro nga adunay igo nga suplay sa kuryente.
Matod ni Marcos, ang pagpangita ug pagpalambo sa alternative ug renewable energy sources maoy yawe aron malikayan ang kalit nga pag-uyog sa ekonomiya sa matag nasod ug matubag ang hagit sa climate change.
Giingon nga ang responsableng paggamit sa Artificial Intelligence (AI) usa ka paagi nga makapalambo sa energy forecasting, pagpalig-on sa grid management, ug pagbalhin ngadto sa clean energy.
Ikaduhang gihisgutan, ang padayong pagsaka sa presyo sa palaliton ilabi na sa pagkaon tungod sa epekto sa pagsirado sa Strait of Hormuz.
Lakip sa mahimong pamaagi sa mga lider ang pagpalambo sa intra-ASEAN trade ug pagpalig-on sa sistema sa pagkaon lukop rehiyon.
Ikatulo mao ang pagseguro sa seguridad sa ASEAN nationals pinaagi sa pag-enhance sa early warning systems, consular coordination, dungan sa dinaliang pagtunol og hinabang ug paggamit sa AI alang sa mas hapsay nga serbisyo.
“...we gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability and prosperity while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples,” matod ni Marcos. / ANV