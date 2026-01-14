Enero 16 gideklarar nga "Day of Mourning" sa Binaliw

Gideklarar sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Biyernes, Enero 16, 2026, isip "Day of Mourning" aron pasidunggan ang mga biktima nga nangamatay sa pagdahili sa basura sa Barangay Binaliw.
Kini usa ka trahedya nga nakahatag og dakong kaguol sa siyudad ug nagdala og krisis sa basura ug kaluwasan sa publiko.
Ang deklarasyon gihimo human ang usa ka dakong trash slide nitabon sa Binaliw landfill niadtong Huwebes, Enero 8.
Sukad niadtong Martes, Enero 13, nikabat na sa 13 ang patay samtang 24 pa ang missing.
Moabot usab sa 18 ka mga tawo ang naangol ug gidala sa tambalanan tungod sa insidente.
Ang maong “Day of Mourning” giaprobahan pinaagi sa usa ka mosyon sa resolusyon nga giduso ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover.
Ang konseho nipadayag sa ilang pahasubo sa mga pamilya sa biktima ug pakighiusa sa mga molupyo sa Binaliw.
Isip bahin sa paghandom, gihangyo sa konseho ang Opisina sa Mayor nga mopahigayon og usa ka misa sa Enero 16 sa Barangay Binaliw Gymnasium.
Kini nga misa maoy magsilbing pag-ampo ug pakighiusa alang sa mga pamilya nga nagpaabot pa og balita sa ilang mga minahal sa kinabuhi.
Padayon gihapon ang search, rescue, and retrieval operations sa dapit, bisan pa man sa mga problema sa pagkahuyang ug paglihok sa mga pundok sa basura, isog nga baho ug pundok sa tubig nga delikado sa mga rescuer, posibleng presensya sa methane gas ug hait nga mga puthaw gikan sa mga nangaguba nga estruktura.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, bisan lapas na sa 72 ka oras ang nakalabay, nagpabilin gihapon sila sa “rescue mode” human duna’y nakita nga mga timailhan sa kinabuhi gamit ang mga espesyal nga kahimanan gikan sa usa ka pribadong mining group.
Tungod sa trahedya, nabalda ang sistema sa paglabay og basura sa dakbayan human gipahunong ang operasyon sa Binaliw landfill pinaagi sa cease-and-desist order gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Tungod niini, nideklarar ang Konseho og State of Calamity sa dakbayan aron magamit ang disaster funds alang sa emerhensya, mapadali ang pagpalit sa mga gikinahanglan, pagpatuman sa dinaliang lakang, ug makapangita og alternatibong dapit nga malabayan sa basura aron malikayan ang krisis sa panglawas.
Nanawagan ang mga opisyal sa mga Sugboanon nga magmabinantayon ug mapailubon samtang gihimo ang tanang paagi alang sa pagpadayon sa operasyon sa pagpangita sa mga biktima ug pag-atiman sa krisis sa basura. (CAV, BKA)