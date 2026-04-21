Enforcer gipusposa’g tubo sa parking boy  

Prisohan ang gitugpahan sa usa ka parking boy human niini gipusposan og puthaw ang usa ka traffic enforcer nga nagdumala sa trapiko sa Nacario Road, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay niadtong Lunes sa hapon, Abril 20, 2026.
Giila ang suspek nga si Jepudrumo Cervantes, alyas Negro, 40-anyos, residente sa Barangay Lawaan 3, samtang ang biktima mao si Jun Rey C. Naingue, sakop sa City of Talisay Traffic Operation and Development Authority (CT-Toda).
Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, on-duty si Naingue niadtong higayona ug nagpatuman sa kahapsay sa trapiko.
Giingong gibadlong sa enforcer ang usa ka sakyanan nga dili mo-park sa gidili nga dapit, apan nasuko si Cervantes kinsa maoy parking boy sa maong area.
Sa sinugdanan, gigamit ni Cervantes ang iyang hinubo nga t-shirt ug gihapak ang enforcer sa ulo ug tiyan.
Aron dili na modako ang lalis, nipasabot og tarong si Naingue ug nagpaila nga siya usa ka awtoridad nga na-assign sa dapit.
Apan imbes nga mokalma, nilakaw ang suspek ug pagbalik niini, nagdala na siya og usa ka clothesline rod o puthaw nga hayhayan.
Walay daghang istorya, gipusposan niini ang traffic enforcer ug nakaangkon og samad sa tudlo ang biktima human siya nisuway sa pagsagang sa maong puthaw.
Daling nakapangayo og tabang si Naingue sa iyang mga kauban hinungdan sa pagkasikop ni Cervantes.
Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Talisay Police Station ug mag-atubang og kasong Direct Assault upon an Agent of a Person in Authority. / JDG