Enforcers sa Mandaue naay ‘Landong Break’

Gihatagan og flexible field rotation ug shade break ang mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Mandaue aron mapanalipdan sila batok sa grabe’ng kainit sa panahon.
Gipahibawo ni Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) head Hyll Retuya human gisaway ang mga traffic enforcer nga manago o mopasilong gumikan sa naglagiting nga init sa adlaw.
Gipasabot ni Retuya, dili kinahangla’ng magbarog ang ilang mga sakop ilawom sa kainit sa adlaw sulod sa tibuok walo ka oras nga shift.
“Dili obligado ang among mga personnel nga mobarog sa karsada ilawom sa init sa tibuok walo ka oras nga shift kay siyempre, nagtan-aw usab kita sa ilang panglawas,” matod ni Retuya.
Mahimong mopasilong una ang mga enforcer gikan sa kainit, apan kinahanglan silang magpabilin sa ilang gi-assign nga pwesto aron makaresponde dayon sa mga insidente sa trapiko.
“Pwede sila mopadaplin, pero dili gyud sila pwede mobiya sa ilang gi-assign nga lugar. Kinahanglan naa ra sila sulod sa ilang designated area kon adunay mga sakyanan nga maaberya o ubang insidente nga magkinahanglan sa ilang dinaliang presensya,” dugang niya.
Gimanduan usab sa Team ang mga enforcer nga magdala og kaugalingong tubig aron malikayan ang dehydration atol sa labing init nga mga oras.
Gipasabot ni Retuya nga nakatabang ang sistema sa traffic light sa siyudad aron dili na kanunay kinahanglanon nga mobarog ang mga enforcer sa tunga sa intersection.
“Dili na kinahanglan nga mobarog sila sa tunga sa intersection kon redundant na ang paghimo niini. Kinahanglan lang silang makita. Mobarog lang sila sa tunga kon gikinahanglan gyud,” matod niya.
Nagplano usab ang ahensya nga magtaod og bag-ong mga traffic light sa Barangay Opao ug Canduman sa Disyembre aron mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan, sumala ni Retuya.
Dugang niya, gitugotan usab ang mga sakop nga magsul-ob og alternatibong uniporme sama sa dry-fit shirts.
Nagdumala ang Team og kapin sa 420 ka personnel, ug dul-an sa 300 niini ang nadestino sa field.
Gibutyag ni Retuya nga wala pay natala nga kaso sa heatstroke sa ilang mga sakop. /