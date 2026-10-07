Engkuwentro sa mga lider

Mga duwa karon:
6:15 pm- CEC batok UC (High School)
7:45 pm- UV batok BC (College)
Masaksihan sa main game karong Huwebes sa gabii, Oktubre 8, 2026, ang labing gikahinamang engkuwnetro sa mga lider sa college division tali sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug Benedicto College (BC) Cheetahs sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball sa Cebu Coliseum.
Mao kini ang labing unang higayon nga magkrus ang mga dalan sa duha ka kampo nga kasamtangang nagbahin sa liderato nga pulos adunay 6-1 nga rekord.
Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes dili maayong nakasugod sa kompetisyon gumikan kay nasugamak sila sa supresang kapildihan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 68-81, niadtong Agusto 30.
Hinuon human niadto, nagbangis na ang Green Lancers ug ilang gipangkastigo ang nagsunod nilang unom ka mga kontra.
Sa ilang bahin, ang Cheetahs ni coach BJ Murillo ningposte og sunodsunod nga kadaugan sa nag-una nilang upat ka mga tahas una nila naangkon ang bugtong nilang pilde sa torneyo batok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 60-62, nga niagi og overtime niadtong Septiyembre 24.
Ang Green Lancers magsalig og maayo nila ni Winston Bingil, Ivan Clark Alsola, Raul Gentallan, Kent Ivo Salarda ug Albert Sacayan.
Moparang sa nangahisgutan mao ang mga pambato sa Cheetahs nga sila si Den Rick Orgong, John Pabalan, Serge Gabines, Kenneth Babalcon, ug Carlo Sabroso.
Sa premirong duwa, magsangka ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug University of Cebu (UC) Baby Webmasters sa high school division. / ESL