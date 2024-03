Engkwentro 13 sa Mandaue City gianunsyo na

Opisyal na nga gianunsyo ang “Engkwentro 13: Halad ni Mayor Jonas Cortes alang sa Kapistahan” boxing pro­motion pinaagi sa usa ka press conference kagaha­pon, Biyernes, Marso 22, 2024, sa Fairfield by Mar­riott Cebu sa Mandaue City.

Ang promosyon, nga adu­nay duha ka World Boxing Organization (WBO) Oriental titles nga ilugan, gikatakda karong Mayo 1, 2024 sa Mandaue City Sports Complex. Libre kini alang sa publiko.

Sa main event, si Ramil Macado Jr. (8-0, 4KOs) sa ARQ stable sa Sugbo makigbnukbokay ni Lorenz Dumam-ag (9-0-1, 6KOs) sa El Tigre Gym sa Mandaluyong City alang sa inilugay sa WBO Oriental flyweight title.

Samtang sa co-main event, si Vic Saludar (24-6, 14KOs) sa CBD stable sa South Cotabato makisangka ni Sanchai Yotboon (14-7, 9KOs) sa Thailand alang sa inilugay sa bakanteng WBO Oriental minimumweight belt.

Ang promosyon gipasiugdahan sa ARQ stable kaabag ang Mandaue City government.

“This is the biggest card in the Engkwentro series,” matod sa tigpamaba ug strenght and conditioning coach sa ARQ stable.

Si kanhi Olympian marathoner Mary Joy Tabal-Jimenez , kinsa maoy OIC sa Mandaue City Athletics and Sports Development Office, nagkanayon nga usa ang boxing sa nagkadaiyang natad sa paugnat sa kusog nga gitutokan sa Mandaue City alang sa sports tourism program niini.

“We’re very grateful nga naa sa Mandaue kini nga boxing promotion,” matod ni Jimenez.

Laing kaintapang away sa promosyon mao ang tali nila ni Ian Abne (10-0-1, 4 KOs) sa ARQ stable batok Darwin Boyones (6-4, 3 KOs) sa Laguna.

Magsilbeng humot nga lamas sa promosyon mao ang panagsangka sa babayeng mga boksidor tali nila ni kanhi world title challenger Casey Morton-Croft (12-4-3, 4 KOs) ug Thai Peeyalux Sanpokang (6-2, 5 KOs).

Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Raffie Jamero (2-1, 1 KO) batok John Ver Espra (2-3, 2 KOs), 1Riel Gabunilas (3-0) batok Ronald Ewican (5-10, 2 KOs), ug Jhon Magos (2-0, 1 KO) batok Grant Elorza (2-4-3, 1 KO). / ESL