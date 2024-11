Ennis midaog sa iyang hometown

Nadepensahan ni Jaron Ennis ang International Boxing Federation (IBF) welterweight belt human sa unanimous decision win batok Karen Chukhadzhian sa Well Fargo Center, Philadelphia, kagahapon, Nobiyembre 10 (PH time).

Nailhan sa nickname nga Boots, si Ennis midaog sa scorecards sa judges nga 119-107, 117-109, 116-110, para magpabiling 147-pound champion.

“I felt it was an OK performance,” sigon niya. “I could have been so much better.”

Ang 27-anyos nga lumad taga Philadelphia, nagpadayag og gusto nga mosaka og timbang.

Gusto niining kontrahon ang mga bigatin nga si Errol Spence Jr. o si Terence Crawford, apil pud sa iyang lista si Canelo Alvarez.

Kon biyaan ni Ennis ang 147-pound, posible nga iyang ikaharong si Vergil Ortiz Jr. alang sa interim WBC super welterweight championship sa Pebrero sa sunod tuig sa Saudi Arabia. / RSC