Enrile kritikal tungod sa pneumonia

Ang kanhi Senate president ug Chief Presidential Legal Counsel nga si Juan Ponce Enrile anaa sa kritikal nga kondisyon samtang nakigbatok sa pneumonia, matod ni Senador Jinggoy Estrada niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025.
Atol sa plenary session sa Senado, matod ni Estrada nga sumala sa usa ka kasaligan nga tinubdan, si Enrile anaa sa intensive care unit ug adunay “gamay nga paglaom nga mabuhi.”
Si Enrile, 101, dili makahimo sa pisikal nga pagtambong sa promulgasyon sa iyang nahibiling mga kaso sa graft kalabot sa giingong pag-abuso sa iyang P172.8 milyunes nga kantidad sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) kaniadtong Oktubre tungod sa pagkaospital.
Giabswelto siya sa Sandiganbayan sa maong mga kaso. / TPM / SunStar Philippines