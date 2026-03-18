Entrance fee sa Fort San Pedro paumentohan

Human sa 17 ka tuig, gitinguha karon sa Cebu City Council ang pag-update sa entrance ug rental fees sa Fort San Pedro pinaagi sa sugyot nga ordinansa ni Councilor Nyza Archival.
Tungod sa nagkataas nga gasto sa pagmentinar ug pagpreserbar sa maong heritage site, gikinahanglan na ang pag-amendar sa City Ordinance 2201 (Series of 2009). Ang maong lakang gipaubos na sa pagtuon sa Committee on Laws.
Bisan pa sa plano nga umento, gipahibalo nga pabilin ang kasamtangang entrance fee aron dili mabug-atan ang publiko.
Ang regular: P50 ug Students/Senior Citizens: P40.
Apan, ang dako nga kausaban anaa sa rental fees alang sa mga okasyon o events.
Sa Children’s Playground Area, moabot sa P16,000 ang abang sa weekdays ug P18,000 sa weekends alang sa exclusive commercial use.
Ang Garden Area, P11,500 sa weekdays ug P13,500 sa weekends samtang sa Bastion Areas, P7,500 sa weekdays ug P8,500 sa weekends.
Ang Cuerpo Hall nga Air-conditioned, ang bag-ong rental category tag P16,000 sa weekdays ug P18,000 sa weekends sa matag unom ka oras.
Lakip sa sugyot ang libreng upat ka oras nga setup time alang sa organizers ug ang pag-standardize sa parking inclusions.
Sa pagkakaron, ang karaan nga rates sa 2009 pa gihapon ang gipatuman samtang wala pa maaprubahi ang maong amendatory ordinance. / CAV