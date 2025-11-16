Environmental planners sa Monterrazas ‘way lisensiya’

Gikwestiyon ang mga developer sa Monterrazas de Cebu bahin sa paggamit og mga environmental planners nga giingong way lisensiya.
Matod ni environmental planner Gus Agosto sa usa ka interbyu niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, nga ang Environmental Impact Assessment (EIA), hazard studies, ug mga dokumento sa pagplano nga gisumite sa mga regulator wala giandam o gipirmahan sa mga lisensyado nga environmental planners, sumala sa gikinahanglan ubos sa Republic Act 10587 kun Environmental Planning Act of 2013.
“This is a serious issue. RA 10587 makes it clear: only licensed environmental planners are allowed to prepare and sign environmental planning work such as EIAs, hydrologic studies, hazard assessments, and land-use plans,” sumala ni Agosto. “If unlicensed persons prepared these documents, that is a direct violation of the law.”
Ubos sa RA 10587, ang pagpraktis sa environmental planning nga wala’y balido nga lisensya ilegal ug adunay administratibo ug kriminal nga silot.
Ang mga ahensya nga modawat og teknikal nga mga dokumento nga giandam sa mga tawo nga dili kuwalipikado mahimo usab nga kwestiyunon tungod sa dili pagtuman sa balaod.
Dugang pa niya, ang dili tukma nga mga assessment mahimong makatampo sa mga pagkapakyas sa drainage ug paglihok sa bakilid (slope movements) nga gikataho nga nalambigit sa pagbaha sa kasikbit nga mga komunidad. / EHP