Epekto sa Pilipinas human sa piniliay sa Amerika, gikabalak-an

Si Senador Imee Marcos nagtuo nga adunay dako nga epekto nga masinati sa Pilipinas human unya sa 2024 presidential election sa Amerika.

“The Philippines should prepare for the impact of the U.S. elections on the Philippines and the world,” matod pa sa Chair of the Senate Committee on Foreign Relations, Sen. Imee Marcos.

Ang maong opisyal nagtuo nga adunay mga kausaban sa ipatuman nga mga palisiya sa U.S. kabahin sa imigrasyon, pamuhunan, ug depensa.

Nasayran nga adunay kapin sa 4.5 milyon nga mga Filipino-American nga anaa sa Estados Unidos, lakip na ang mga U.S. citizen ug mga residente nga may Filipino nga kaliwat, hinungdan nga nanghinaot ang senador nga hapsay ug magmalinawon ang piniliay sa Amerika.

“The political and economic stability of the U.S. is integral to world economic stability,” matod pa ni Marcos, ug iyang gibutyag ang responsibilidad sa Pilipinas nga maprotektahan ang kaugalingong ekonomiya ug katawhan.

Iya sab nga gisanglitanan nga si bisan kinsa ang mamahimong presidente sa U.S. natural lang nga mag-una sa interes sa Amerika, busa kinahanglan alerto ang Pilipinas aron mapanalipdan ang iyang kaugalingong interes.

Gipasabot usab sa senador nga ng mas hugot nga mga palisiya sa imigrasyon sa U.S. mahimong magresulta sa deportasyon sa liboan nga mga undocumented nga mga Pilipino, ug ang paningkamot sa pagbalik sa mga kompanya sa Amerika ngadto sa ilang kaugalingong nasod mahimong moresulta sa pagkunhod sa direktang pamuhunan ug pagkunhod sa mga trabaho sa mga BPO sa Pilipinas.

Iyang gituohan nga bisan pa sa kasamtangang “friend- shoring” nga palisiya sa U.S., wala gihapon nakabenepisyo ang administrasyong Marcos sa dagkong mga pamuhunan gikan sa gawas. Tungod niini, ang manufacturing sector sa Mactan Export Processing Zone ug uban pang-ecozones “naglisod.”

Sa sayong bahin niining tuiga, gipahibalo sa American multinational consumer goods corporation nga Procter & Gamble ang plano nga mamuhunan og USD 100 milyon aron palapdan ang pabrika niini sa Vietnam. Samtang ang Microsoft nag-anunsyo og pamuhunan nga USD 1.7 bilyon para sa artificial intelligence ug cloud facilities sa Indonesia, ug ang Google ni-commit ug USD 1 bilyon sa Thailand aron sa pagtukod og data center ug sa pagpaspas sa AI growth. Ang Pilipinas wala makabaton ug kalabotan sa maong mga dagkong foreign investments, nga nagpataas sa kabalaka bahin sa paningkamot sa Pilipinas sa pagdani og mga multinational corporations.

“Aside from boosting domestic demand, we must also attract investments into the country and revive our manufacturing sector. To do that, we must make our country attractive to investors by bringing down the power cost and making it easier for them to avail the incentives that we are currently offering,” dugang pa ni Marcos.

Sa laing bahin, kon hisgutan ang sa depensa dili klaro kon padayon nga palapdan sa sunod nga presidente sa U.S. ang presensya sa militar sa Pilipinas ug ipadayon ang kasamtangang lebel sa tabang nga pinansyal alang sa depensa tungod niini ang ka walay kasiguraduhan, kinahanglan nga implementahon na sa gobyerno ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act aron mahimong andam ang nasod sa pagdepensa sa kaugalingon. / FVQ, PR