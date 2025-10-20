ER ug OR sa Bogo Provincial Hospital giayo na

Mamahimo na nga magamit ang Emergency Room (ER) ug Operating Room (OR) sa Bogo Provincial Hospital human kini giayo sa ZLREJ Construction kay naguba tungod sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Tungod niini, mahimo na nga makadawat og emergency cases og surgical procedures ang maong tambalanan.
Ang pagtay-og sa kusog nga linog nakadanyos sa tambalanan nga maoy hinungdan nga gipangbalhin ang mga pasyente sa laing pasilidad sa sulod sa compound sa tambalanan aron padayon sila nga maatiman.
Ang ZLREJ Construction nisanong dayon sa panawagan ni DPWH Secretary Vince Dizon nga motabang sa post-earthquake rebuilding efforts sa Bogo Provincial Hospital.
Matod ni L-Rej Awit, ang chief technical officer sa ZREJ, nga ilang gidali ang pag-ayo sa ER ug OR sanglit kini ang labing mahinungdanon nga bahin sa tambalanan alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan og dinaliang pagtagad.
“We sped up work on the hospital knowing that every day without a functional ER and OR puts lives at risk. Our team saw how this would affect families needing quick care, surgeons requiring solid spaces, and the overall healthcare setup in northern Cebu. Completing the repairs in just about two weeks somehow helps bring some stability back to the area,” sigun ni Awit.
Ang pag-repair naglangkob sa structural fixes nga makasugakod kini sa linog, pag-update sa wiring ug plumbing, plugging sa water leak ug uban pa.
Gisunod usab nila ang mga lagda sa local building code ug gisiguro nga makapasar sa gihimong inspection sa mga engineer una kini gi- turnover.
Una na nga gihangop ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang dali nga pagkahuman sa pag-repair sa tambalanan sa dihang iya kining nakita atol sa iyang pagbalik sa pagbisita niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025. / AYB