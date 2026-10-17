Eran nanghunaw sa kalambigitan sa garbage-processing project

Nihimakak si Cebu City Councilor Harry Eran sa iyang pagkalambigit sa mga negosasyon tali sa Kagamhanan sa Dakbayan ug sa Suki Trading Corp. kabahin sa gisugyot nga proyekto sa pagproseso sa basura.
Kini human nitumaw ang mga pangutana bahin sa pagsaka sa presyo sa proyekto gikan sa P250 million ngadto sa P470 million.
Sa regular nga session sa City Council niadtong Martes, Okt. 13, 2026, si Eran hugtanong nanghimakak sa pasangil.
Siya nangatarungan nga wala siyay papel sa maong transaksyon.
Ang kontrobersiya nitumaw sa duha ka proposal gikan sa Suki Trading, diin ang mas sayo nga quotation nagkantidad og P250 million samtang ang ikaduha moabot na ngadto sa
P470 million.
Sa usa ka suwat nga pinetsahan og Sept. 22 ngadto kang Mayor Nestor Archival, ang kompanya niduso og bag-ong proposal nga naglakip sa duha ka automatic waste segregators ug mga accessories gawas sa kagamitan.
Gipasabot ni Eran nga ang mismong equipment nagpabilin nga P250 million ang presyo, samtang ang mga gidugang maoy nakapamahal.
Iyang gipatin-aw nga ang mas bag-ong submission lahi ang scope gikan sa mas sayo nga quotation nga gipresentar ngadto sa konseho. / CAV