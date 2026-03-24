Erpat sa Cebu, Bohol nagkahiusa sa kampanya batok harassment, VAWC

Aktibong nitambong ang mga miyembro sa Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities (Erpat) sa Central Visayas sa selebrasyon sa National Women’s Month, diin ilang gipasiugda ang Bawal Bastos Law isip kabahin sa kampanya batok sa Violence Against Women and Children (VAWC).
Atol sa Regional Quarterly Meeting sa Erpat Field Office 7, giimbitar si Ashley Conde, Women Sector Representative sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), aron hisgutan ang Safe Spaces Act of 2019. Ang maong balaod nagtumong sa pagpanalipod sa mga indibidwal batok sa sexual ug gender-based harassment sa publikong lugar, trabahoan, eskwelahan, ug online nga plataporma.
Human sa diskusyon, gisundan kini og open forum diin ang mga partisipante nakapangutana ug nakapahimulos sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian ug isyu sa ilang komunidad.
Sa hapon nga sesyon, ang mga Erpat member gikan sa lainlaing Local Government Units (LGUs) sa Cebu ug Bohol nipresentar sa ilang accomplishment reports ug updates sa ilang mga programa sa komunidad.
Sa kasamtangan, adunay 31 ka LGUs sa Central Visayas nga adunay aktibong Erpat federations. Kini naglihok isip organisadong grupo sa mga amahan nga nagpalig-on sa ilang papel sa pamilya ug komunidad pinaagi sa mga programa sa DSWD.
Gipahigayon sab ang barangay-level orientations ug trainings, lakip ang siyam ka learning modules ug Gender Sensitivity Training (GST), aron mapalambo ang kahibalo ug responsibilidad sa mga amahan.
Gawas sa kampanya batok sa VAWC, ang Erpat naglunsad sab og clean-up drives, tree planting, ug sports activities aron mapalig-on ang panaghiusa ug kaayuhan sa komunidad.
Sumala ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, importante ang partisipasyon sa mga amahan sa pagpalambo sa respeto, gender equality, ug proteksyon sa kababayen-an ug kabataan nga mosangpot sa mas luwas ug lig-on nga komunidad. / PR