Escape Camp: Kahilom, dagat ug camping

Naila ang Lungsod sa Tabogon, amihanang Sugbo, tungod sa iyang mga rolling hills, cold springs ug abundang marine life.
Apan sayo ning buwana, usa pa ka destinasyon ang midugang sa mga atraksyon nga mahimong bisitahon sa mga nangita og malinawon ug lahi nga outdoor experience.
Kini ang Escape Camp, usa ka 4,000-square-meter campsite sa Barangay Muabog nga opisyal nga gibuksan niadtong Septiyembre 8, 2026.
Gilaraw ang campsite alang sa mga mahiligon sa kahilom, dagat, camping, fishing ug moon watching, lugar diin mahimo kang mopahilayo kadiyot sa kasaba sa siyudad ug mag-enjoy sa kinaiyahan uban sa pamilya o mga barkada.
Kon nangita ka og lapad, malinawon ug hilom nga lugar nga duol sa dagat alang sa outdoor camping, mahimong haom sa imong gipangita ang Escape Camp.
Mahimo kang magdala sa imong kaugalingong tolda ug magkampo nga ikaw ra, uban sa pamilya o kauban ang mga barkada.
Apan kon dili ka gustong magdala og camping equipment, adunay mga tolda nga mahimong abangan.
Alang sa gusto og mas pribado ug mas komportable nga kapahuwayan, anaa sab ang ilang loft house.
Gitugotan sab ang car camping ug motorcycle camping, apan adunay katugbang nga bayad.
Alang sa mga ganahan nga mas duol sa dagat, adunay mga cottage nga mahimong kapahulayan.
Dili sab kinahanglan nga magpabilin lang sa baybayon ang mga bisita kay adunay mga kalihukan nga mahimo sa dagat.
Mahimo kang mosulay sa cliff board diving o mag-abang og kayak. Kon ganahan ka og fishing, mahimo sab kini didto. Ang imong mapasol mao na mismo ang imong mahimong sud-an.
Ug kon gusto nimo og mas malinawon nga kasinatian, mahimo lang kang molingkod, motan-aw sa dagat ug maghulat sa pagsubang sa buwan.
Wala pa'y baligyang pagkaon ang campsite, busa gidasig ang mga bisita nga magdala sa ilang kaugalingong pagkaon.
Alang sa gustong makasinati gyud sa tinuod nga camping adventure, mahimo sab magluto tungod kay adunay grilling station.
Adunay shower rooms, washing area ug comfort rooms alang sa kaharuhay sa mga camper.
Bisan pa og ang Escape Camp gitukod alang sa pagpahilayo sa kasaba ug pag-enjoy sa kinaiyahan, dili kinahanglan nga hingpit kang maputol sa internet.
Adunay libreng 500 Mbps Wi-Fi nga anaa duol sa Loft House.
Apan alang sa mga nangita gyud og kahilom, adunay usa ka lagda nga angay hinumdoman: dili tugotan ang karaoke sa campsite.
Sa pag-abli sa Escape Camp, adunay bag-ong kapilian ang mga bisita nga gusto makasinati sa Tabogon dili lamang pinaagi sa pagtan-aw sa mga natural nga atraksyon niini, kondili pinaagi sab sa pagpuyo sulod sa pipila ka oras o adlaw taliwala sa dagat ug kinaiyahan.
Alang sa mga interesado sa rates ug uban pang mga detalye, bisitaha ang Escape Camp Facebook page.
/ Escape Camp FB page ug Municipal Tourism Office-Tabogon / Mga hulagway