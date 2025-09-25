Escudero, Binay mihimakak nga nalambigit sa anomaliya

Kusganong gihimakak ni kanhi Senate President Francis “Chiz” Escudero ang mga akusasyon nga naglambigit kaniya sa mga anomaliya sa flood control projects ug iya kining gitawag nga kabahin sa usa ka “well-orchestrated plan aron atakihon ang Senado ug ang mga miyembro niini.”
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Septiyembre 25, 2025, matod ni Escudero nga ang mga paningkamot nga iapil siya sa kontrobersiya nagtumong sa pagguba ug pagdaot sa Senado ug sa pagbalda sa atensiyon sa publiko gikan sa tinuod nga mga sad-an.
“I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo in today’s (September 25) Senate Blue Ribbon Committee,” matod ni Escudero.
Sigon niya, atubangon niya ang tanang posibleng kaso base sa mga pag-angkon ni Bernardo.
Sa iyang affidavit nga gisumite sa Department of Justice (DOJ), si Bernardo niingon nga nakahatag siya og mga P160 milyunes kang Escudero pinaagi sa negosyanteng si Maynard Ngu isip obligasyon alang sa upat ka proyekto sa Valenzuela ug Marinduque.
Nalambigit kini sa bicameral version sa 2025 proposed national budget nga sa ulahi nigawas sa General Appropriations Act nga adunay total nga gasto nga P800 milyunes.
Matod ni Bernardo, si Ngu suod nga higala ug campaign contributor ni Escudero.
Si kanhi senador ug karon Makati City Mayor Nancy Binay usab nanghimakak sa mga akusasyon ni Bernardo.
Sa sayo pa, si Bernardo niangkon nga niadtong 2024, ang “staff ug sinaligan” ni Binay nga si Carleen Villa nangayo kaniya og 15 porsiyento nga cut gikan sa tulo ka flood control projects sa Malolos City, Pulilan ug Balagtas, Bulacan, nga may total nga gasto nga P250 milyunes.
Matud niya, personal siyang mihatud og P37 milyones para kang Binay sa usa ka balay sa Quezon City. / TPM /SunStar Philippines