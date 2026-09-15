Escudero mihangop sa pag-aproba sa bag-ong termino sa brgy., SK officials

Nagpasalamat si Senador Francis “Chiz” Escudero niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026, sa iyang mga kauban sa Senado tungod sa pag-aproba sa ikatulo ug katapusang pagbasa sa Senate Bill No. 2387, nga nagtakda sa termino sa katungdanan sa mga opisyal sa barangay ug mga miyembro sa Sangguniang Kabataan (SK) ngadto sa lima ka tuig.
Tungod niini, ang Barangay ug SK Elections (BSKE) nga orihinal nga gikatakda unta sa Nobiyembre 2026 isibog ngadto sa Nobiyembre 2028, ug pagkahuman niini, ipahigayon na kini matag lima ka tuig sa ikaduhang Lunes sa Nobiyembre aron malikayan ang panagsangka sa petsa sa tinuig nga pagsaulog sa All Saints’ Day.
“I am grateful to my colleagues for supporting this measure that will strengthen barangay governance and give our local leaders the time they need to deliver meaningful programs,” matod ni Escudero human sa plenary vote.
Ang maong balaodnon gipasar atol sa sesyon sa kamara nga adunay 13 ka boto nga pabor, 5 ka boto nga dili pabor, ug walay abstention. Lakip sa mga amendment nga gipaila atol sa plenary debate mao ang paglimita sa serbisyo ngadto sa duha ka sunodsunod nga lima ka tuig nga termino para sa mga opisyal sa barangay, imbes nga tulo, samtang ang mga opisyal sa SK gilimitahan sa usa lang ka termino aron maseguro ang mas lapad nga partisipasyon sa mga batan-on ug pagpuli-puli sa liderato.
Si Escudero, ang pangunang awtor ug sponsor sa balaodnon, nipasabot nga ang lima ka tuig nga termino naghatag sa mga opisyal sa barangay ug SK og mas taas ug walay hunong nga panahon sa pagplano, pagpatuman, ug pagtimbang-timbang sa mga programa sa dili pa ang sunod nga transisyon sa eleksyon. / PR