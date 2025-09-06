Eskwelahan sa Lapu-Lapu City nasunog

Kapin sa 400 ka mga tinun-an sa Bankal Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang makig-share unya og classrooms sa ubang grade levels human naugdaw sa sunog ang stockroom sa tunghaan, samtang nakan-an sa kayo ang tulo ka classrooms, ug naghimo sa pito ka uban pa nga delikado’ng gamiton.
Base sa report sa Lapu-Lapu City Fire District, ang danyos sa sunog niadtong Biyernes sa gabii, Septiyembre 5, 2025, gibanabanang moabot sa P720,000. Hinuon, walay naangol sa maong hitabo.
Si School Principal Evelyn Orongan, sa usa ka interview sa SunStar Cebu, mikumpirmar nga 10 ka classrooms ang temporaryong dili magamit, nga nakaapektar sa kinatibuk-an nga 472 ka mga estudyante sa Kindergarten ug Grade 5.
Sa napulo ka classrooms, duha niini sa Kindergarten ug usa sa Grade 5.
Ang nahibiling pito ka classrooms gihimong dili delikado tungod sa ilang kasuod sa sunog ug sa konektado nga electrical wirings.
Si Orongan mipasabot nga ang mga klase sa Grade 5 ipahigayon sa shifts, uban sa usa ka sesyon sa buntag ug lain sa hapon.
Matod ni Orongan nga ang mga rekomendasyon gipasa na ngadto ni Superintendent Marilyn Andales sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu Schools Division alang sa pagtugot sa dili pagpatuman sa mga klase ugma, Lunes, Septiyembre 8.
Si Lapu-Lapu City Fire District Fire Officer 1 Vincent Rhey Reyes sa laing interbyu miingon nga ang inisyal nga imbestigasyon nagsugyot nga usa ka electrical short circuit gikan sa usa ka arched wire duol sa entrada sa stockroom ang hinungdan sa sunog.
Matod ni Reyes nga ang sunog gi-report sa mga 10:11 p.m. ug hingpit nga nakontrolar ug napalong sulod sa usa ka oras. / DPC