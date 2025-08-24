Espino miawhag sa mayor nga hugpungon ang zoning review committee sa Bacolod

Giawhag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, tsirman sa City Council committee on urban planning, si Mayor Greg Gasataya nga magpatawag og panaghugpong sa local zoning review committee (LZRC) ug Local Zoning Board of Appeals (LZBA) sa siyudad.
Matod ni Espino, ang siyudad adunay aprubado nga Comprehensive Land Use Plan (CLUP) ug Zoning Ordinance, nga maoy mogiya sa pagpalambo sa yuta, pagseguro sa hapsay nga pagtubo, ug pagseguro sa kaayuhan sa tanan.
Asoy ni Espino nga ang LZBA gihatagan og gahom sa pagdungog ug pagdesisyon sa mga apila gikan sa mga desisyon sa Zoning Administrator/Enforcement Officer, ug sa paglihok sa mga aplikasyon alang sa variances, exceptions, o special uses, subay sa mga sumbanan nga gitakda sa balaod ug sa Zoning Ordinance.
Dugang pa niya nga ang tukmang panahon sa pagpatawag sa LZRC gikinahanglan aron masusi ang bag-ong mga kalambuan, pagtutok sa haw-ang nga implementasyon, pag-areglo sa mga sectoral plan uban sa CLUP, ug pagsugyot sa gikinahanglan nga mga kausaban alang sa malungtaron, ug climate-resilient nga urban development.
Giklaro ni Espino nga subay sa Local Government Code of 1991 ug Zoning Ordinance sa siyudad ug sa Implementing Rules and Regulations niini, ang LZRC gimanduan nga matag karon ug unya, susihon ug i-evaluate ang CLUP/Zoning Ordinance, pag-monitor sa pagpatuman, ug pagrekomendar sa angay nga mga amendment ug policy measures sa City Council.
“Convening of the LZBA is likewise necessary to act on pending appeals, if any, and to ensure that due process is observed in resolving zoning-related disputes, thereby promoting investor confidence and protecting community rights,” asoy ni Espino.
Matod ni Espino nga ang mayor, isip tsirman o pinaagi sa iyang awtorisado nga representante nga gihatag sa Zoning Ordinance, anaa sa posisyon sa dinalian nga pagpatawag og panaghugpong sa duha ka mga departamento. /MAP