Esports facility giplano’ng pabarugon sa gobyerno

Ang Pilipinas nagtinguha sa pagpalambo sa mga pasilidad sa pagbansay alang sa mga atleta sa esports samtang ang industriya nagpada­yon sa pagpalapad sa internasyonal nga arena, butyag sa pangulo sa Philippine Esports Organization sa Martes.

Ang organisasyon nakigtambayayong pag-ayo sa Philippine Sports Commission “on how to actually create those esports facility,” ingon ni Executive Director Marlon Marcelo nga gikutlo sa taho sa abs-cbn.com.

“Nakikita nga natin na nananalo tayo ng medals and one of the challenges ng mga atleta natin is wala pa silang training facility,” sulti niya ngadto sa sibyaanan sa telebisyo nga PTV.

“Usually, iyong mga training facility nasa mga corporate teams o iyong mga may teams na,” matod niya.

“Sometimes, nagri-rent lang si Philippine Esports Organization. It’s imperative that we actually have this training facility para sa at­leta natin, makapag-focus sila pa­ra manalo pa ng iba’t ibang me­dal,” dugang niya sa samang taho.

Ang paghatag og pasilidad sa mga atleta sa esports sa Pilipinas mahinungda­non aron masiguro nga ang mga player adunay lig-on nga koneksyon sa internet alang sa pagbansay, ingon ni Marcelo.