Essential, emergency services office, Danao City maoy ray abli

Essential, emergency services ofc., Danao City maoy ray abli
SunStar Danao
Gisuspenso ang trabaho sa tanang opisina sa Danao City agi og pagpangandam sa pag-igo sa Tropical Depression Wilma.

Pinaagi sa Executive Order (EO No. 100, S. 2025), gimando ni Danao City Mayor Ramonito “Nito” Durano ang suspensyon sa trabaho sa gobiyerno.

Mga opisina nga naay trabaho mao ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), City Health Office (CHO), Philippine National Police - Danao City Police Station, Bureau of Fire Protection - Danao City Fire Station, City Engineering Office, ug City General Services Office.

Ang mga pribadong establisimento ug negosyo giawhag  nga isuspenso sab ang ilang operasyon  o mopatuman og work-from-home aron maseguro ang kaluwasan sa ilang mga empleyado. / ANV    

