Establisemento dedma sa violation notice, deadline

Usa sa duha ka mga establisemento nga bag-o lang gitumbok nga nakalapas sa lagda sa easement sa Mahiga River sa Dakbayan sa Sugbo padayon nga wala magtagad sa mga opisyal nga pahibalo ug mga deadline nga gitakda sa anti-flood task force sa Siyudad, ang Task Force Gubat sa Baha.

Si Charles Villagonzalo, head of operations sa task force, niingon nga ang Queensland Motel wala pa nitubag o nibisita sa ilang buhatan hangtod sa Dominggo, Hulyo 7. Hinuon, ang laing establisemento, Lite Shipping Company, nisugod sa pagpakig-alayon kanila human sila nipagawas og 72-oras nga deadline sa Martes, Hulyo 2, 2024.

Ang task force nipagawas og 72-oras nga deadline, nga nagsilbing final notice sa mga malapason nga establisemento, niadtong Hulyo 2, nga adunay expiration date sa Hulyo 4.

Ang mga establisemento gihatagan og mga kapilian, lakip na ang boluntaryong pagguba sa mga bahin nga nasulod sa mga suba, uban sa Siyudad nga nagtanyag og tabang alang sa demolisyon.

Ang paghawan sa mga istruktura nga moabot ngadto sa easement zone kabahin sa paningkamot sa City Government sa pagsulbad sa mga isyo sa pagbaha.

Si Villagonzalo niingon nga nagpadayon ang kooperasyon sa Lite Shipping, uban sa ilang engineer nga nibisita sa buhatan aron ipresentar ang ilang lot plan alang sa diskusyon.

“Their engineer visited, bringing their lot plan for discussion, with their management,” ingon niya.

Bisan pa, siya niingon nga ang Queensland Motel wala gyud nakigsulti sa task force. Dihang gipangutana bahin sa mga implikasyon sa kakulang sa tubag sa Queensland, si Villagonzalo miingon, “Wala ko kahibalo.”

Gisuwayan usab sa SunStar Cebu nga makakuha og komento gikan kang retired Major General Melquiades Feliciano, pangulo sa Task Force Gubat sa Baha, apan wala pa kini nitubag hangtod ning pagsuwat.

Hinuon, ang Siyudad sa sayo pa niingon nga ilang buhaton ang demolisyon kon ang mga pribadong establisemento mapakyas o magdumili sa boluntaryong pagguba sa mga bahin sa ilang mga istruktura.

Ang Task Force Gubat sa Baha niisyu og notice of violation batok sa duha ka establisemento niadtong Hunyo 18 human nadiskubrehan sa mga trooper niini nga ang koral ug bahin sa dalan sa storage facility sa Lite Shipping nasulod sa zone, samtang ang Queensland Motel adunay lima ka lawak nga nahimutang sulod sa zone.

Kining duha ka mga establisemento, hinuon, dili lamang ang mga bay patigayon nga giisyuhan og mga violation notice. / CDF