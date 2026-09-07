Establisemento giawhag mogamit og generator

Gihangyo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga mall ug dagkong negosyo nga mogamit una sa ilang kaugalingong mga generator aron makatabang sa pagpagaan sa kakuwang sa kuryente sa Visayas taliwala sa sige’g ka-yellow ug red alert.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival nanawagan sa mga negosyante nga makahimo sa pagpaandar sa ilang mga generator set og minusan ang ilang pagsalig sa kuryente gikan sa grid, ilabi na sa mga oras nga kritikal ang suplay sa kuryente.
Ang chief of staff ni Archival nga si Kenneth Siasar nag-ingon nga ang maong lakang lakip sa mga gituki sa mayor sa mga tigom uban sa mga stakeholder sa kuryente sa dakbayan samtang ang siyudad padayong nakasinati og mga rotational brownout.
“Gi-encourage sa mayor ang atong mga mall and other establishments … nga mo-reduce ang ilang capacity nga mogamit sila sa ilang generator,” matod ni Siasar.
Ang hangyo sa Dakbayan nahitabo samtang ang sitwasyon sa kuryente sa Visayas nagpabilin nga kritikal nga nagresulta sa mga rotational outage sa Dakbayan sa Sugbo.
Sumala ni Siasar, sa kasamtangang naghatag og prayoridad sa mga komersyal ug industriyal nga mga dapit sa hapon, diin ang mga rotational brownout gipatuman sa mga residential nga dapit.
Ang mga residential nga dapit kasagaran maapektohan gikan sa ala 1 hangtod sa alas 5 sa hapon, samtang ang kuryente gihatagan og prayoridad sa mga panimalay gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10 sa gabii.
Ang schedule gituyo aron makasagang sa mas grabe nga system-wide blackout, matod ni Siasar.
Ang mga ospital ug mga gasolinahan gihatagan sab og prayoridad aron maseguro nga ang mga importanteng serbisyo magpadayon sa pag-andar sa panahon sa mga brownout. / CAV