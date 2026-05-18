Estapador nadakpan human sa 4 ka tuig nga pagtagu-tago

Nadakpan na sa mga tinugyanan sa balaod alas 5:45 sa hapon, Biyernes, Mayo 15, 2026, ang usa ka babaye nga nag-atubang og daghang kaso sa Estafa human sa upat ka tuig nga pagtagu-tago.
Ang Criminal Investigation and Detection Group-Cebu City Field Unit ni-serve sa warrant of arrest batok kang Michelle Go Chu, nga naila sab nga Michelle Lim Go Chu, 44, usa ka Filipino-Chinese nga taga Real Street, Barangay West, Ormoc City.
Siya nadakpan sa White Hills Subdivision, Banawa, Barangy Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa managlahing korte sa Cebu City.
Si Chu nag-atubang og walo ka kasong Estafa, unom niini walay gitugot nga piyansa, samtang ang duha dunay piyansa nga P108,000 ug P80,000.
Ang pagkasikop ni Chu pinasubay sa “Oplan Pagtugis” flagship program sa CIDG.
Si Chu nabutang sa top 8 sa listahan sa mga most wanted person sa Central Visayas. / AYB