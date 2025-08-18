Estatuwa ni Riley ipakita sa Feb. 22

Ipakita sa Los Angeles Lakers sa publiko karong Pebrero 22, 2025, ang estatuwa sa ilang kanhi coach nga si Pat Riley, nga nagbarog atubangan sa ilang homecourt nga mao ang Crypto.com Arena (kanhi Staples Center).
Ikauban sa Hall of Famer coach sila si basketball greats Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson ug anhing Kobe Bryant, nga mao ang unang gihimuan sa Lakers og estatuwa nga ginama sa bronze.
Si Riley nag-coach sa Lakers sa National Basketball Association (NBA) gikan niaditong 1981 hangtod 1990 ug ning panahuna, naagak niya ang team sa upat ka mga titulo niadtong 1982, 1985, 1987, ug 1988. / Gikan sa wires