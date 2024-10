Estatuwa ni Wade trending

Nihatag og katin-awan si Miami Heat legend Dwyane Wade kabahin sa panagway ug proseso sa paggama sa iyang estatuwa kagahapon, Martes, Oktubre 29, 2024 (PH time), usa ka adlaw human kini gipakita sa publiko.

Nag-trending sa social media sa tibuok kalibutan ang estatuwa ni Wade gumikan sa nawong niini, nga layo ra kaayo sa mismong nawong sa 13-time All-Star sa National Basketball Association (NBA) ug nahisgutan pa kini sa national newscasts.

Gipasa­bot ni Wade nga dili kinahanglan nga mapareha gyud sa iyang nawong ang estatuwa, ang labing mahinungdanon mao ang artistic version niini.

“If I wanted it to look like me, I’d just stand outside the arena and y’all can take photos,” pasabot ni Wade.

“It don’t need to look like me. It’s the artistic version of a moment that happened that we’re trying to cement.”

Ang aksyon sa estatuwa gisunod sa reaksyon ni Wade niadtong Marso 9, 2009 diin nakapasulod siya og running three-point buzzer-beater nga nagtuboy sa Heat sa double overtime nga daog batok sa Chicago Bulls, 130-127.

Human niini, niduol si Wade sa courtside table ug misinggit, “This is my House!”

“I care, but I don’t,” matod ni Wade kabahin sa feedback sa nawong sa iyang estatuwa.

“The social media world is about opinions. Everyone has an opinion. Everyone, use y’all opinions. Please talk more about us. Talk more about a statue, come on down to see it, take some photos, send some memes. We don’t care.”

Ang sculptors nga naghimo sa estatuwa niingon nga moabot sa 800 ka oras ang ilang pagtrabaho niini.

Gitataw ni Wade nga dako niyang garbo nga usa siya sa pipila lang ka mga magduduwa sa NBA nga gipahimuan og estatuwa. / AP