Estero de Parian gitutokan alang sa easement zone

Ubos sa pamunoan ni re­tired Major General Mel­quides Feliciano, overseer sa Gubat sa Baha, agresibong gipatu­man ang clearing operations sa lain-laing mga sapa sa dakbayan sa Sugbo, may ka­­la­butan sa pagbawi sa three-­meter ease­ment zone.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo niingon sa pakighinabi sa telepono sa Biyernes, Mayo 17, 2024, nga ang ilang gitutokan karon mao ang Estero de Parian.

Matod ni Guardo nga ang Barangay Parian giila usab nga kanunay nga bahaan, uban sa downtown Colon.

Ang City Government komitado sa pagbawi sa three-meter easement ug pagtukod og flood control infrastructures, sumala ni Guardo.

Siya niingon nga ang pagtukod sa flood control infrastructures nalakip sa drainage master plan sa dakbayan sa Sugbo, nga naglakip usab sa pagbawi sa natural nga mga agianan sa tubig, lakip na ang ilang gilapdon ug giladmon, aron maka-accommodate sa dako’ng vo­lume sa tubig panahon sa ulan.

Matod ni Guardo, ang mga istruktura sa sulod ug kilid sa natural nga agianan sa tubig maoy hinungdan sa pag-awas sa tubig baha.

Matod niya nga sa higayon nga makompleto na nila ang pagbawi sa three-meter easement zone, dako kini og epekto sa pagsulbad sa mga isyo sa pagbaha sa dakbayan.

Si Guardo niingon nga ang pagkalangay sa pagpatuman sa pagbawi sa three-meter easement tungod sa pipila ka mga titulad nga mga propyedad nga nasulod sa sona.

“This causes us the delay because we have to settle the right of way issues, especially the private lots and structure owners,” matod ni Guardo.

Giklaro usab ni Guardo nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang nigahin og pundo alang sa recovery project.

Matod niya nga sa kinatibuk-ang gigahin nga pundo sa drainage master plan nga P8 bilyunes, P2 bilyunes pa lang ang nagasto sa pagkakaron.

Matod niya nga daghan pa ang trabaho nga buhaton, nipasalig nga gikan sa tunga-tunga sa sapa hangtod sa ubos sa suba, aduna nay dagkong mga kalamboan.

Matod ni Guardo, ang pag-insta­lar sa mga culvert gikan sa Kapitolyo hangtod sa downtown Colon dako na ka­a­yo og kauswagan, diin hapit na mahuman kay naa na sa 80 porsiyento.

Siya niingon nga kining mga instalasyon sa mga culvert kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project scope of work ubos sa drainage enhancement program.

“Ilang gi rehabilitate atong drainage kay before gagmay man gud kaayo to, dili sufficient to accommodate large run off water,” matod ni Guardo. / AML