Estrada, Villanueva gilambigit sa anomaliya sa flood control projects

Giakusahan ni kanhi Bulacan first district assistant engineer Brice Ericson Hernandez ang duha ka senador nga nalambigit sa mga iregularidad sa pagpatuman sa mga flood control projects sa Bulacan.
Atol sa pagpadayon sa imbestigasyon sa House Joint Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, ug Good Government and Public Accountability bahin sa mga anomaliya sa flood control projects, giangkon ni Hernandez nga sila si Senador Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva nakadawat og kickbacks gikan sa mga proyekto sa gobiyerno alang sa pagkontrol sa baha.
Matod ni Hernandez nga niadtong 2023, si Villanueva ang nitulay sa P600 milyunes nga public funds alang sa flood control projects sa mga Lungsod sa Bocaue ug Balagtas nga parehong apil sa mga lungsod sa probinsiya nga daling bahaon.
Nagpuyo si Villanueva sa Bocaue nga silingang lungsod sa Balagtas. Nialegar sab si Hernandez nga si Estrada ang nag-download sa P355 milyunes nga pundo alang sa flood-mitigating projects sa Siyudad sa Malolos ug sa mga Lungsod sa Hagonoy ug Calumpit sa Bulacan.
Matod ni Hernandez, silang Villanueva ug Estrada parehong nakadawat og 30 porsiyento sa gasto sa proyekto sa dihang nigawas ang budget sa General Appropriations Act (GAA).
Gidugang sab niya ang paglambigit nila ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Undersecretary for Regional Operations Roberto Bernardo ug sa gisuspende nga DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa maong eskema.
Giangkon ni Hernandez nga si Alcantara mismo, kauban ang kanhi hepe sa construction division sa Bulacan 1st District Engineering Office nga si Engineer Jaypee Mendoza, maoy naghatod sa mga kickback ni Villanueva sa balay niini sa Bocaue, Bulacan.
Alang kang Estrada, duha ka DPWH drivers ang naghatod sa iyang komisyon.
“Si District Engineer Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involve dito,” matod ni Hernandez.
“At least three percent po siya sa lahat ng dumadaan sa opisina namin at pinapasabi pa nga sa amin sa mga contractor na kung gusto ninyong magkaroon ng maraming projects sa susunod ay magbigay kayo ng additional two percent sa kanya, parang finder’s fee daw,” dugang niya.
Si Alcantara kinsa diha sab atol sa pagdungog, nihimakak sa mga pasangil ni Hernandez, ilabina sa bisan unsang koneksyon kang Estrada.
“Kung hindi po sila magkakilala, bakit nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Okada, nagpunta po siya doon kung hindi niya kilala,” sumala ni Hernandez.
“Nagpunta lang po ako doon kasi sinama lang po ako,” nitubag si Alcantara.
Sa wala pa basaha ni Hernandez ang iyang sinulat nga affidavit, nihangyo siya sa House of Representatives nga panalipdan siya.
Niadtong Lunes, atol sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomaloso nga flood control projects, gipakauwawan si Hernandez tungod sa iyang pagpanghimakak sa mga pangutana bahin sa sugal sa mga casino. / TPM / SunStar Philippines