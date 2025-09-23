Estrada, Villanueva ug ubang opisyal nga apil sa anomaliya ipakiha sa NBI

Girekomendar sa National Bureau of Investigation (NBI) nga pasakaan og kasong indirect bribery ug malversation of public funds ang pipila ka mga personalidad nga gilambigit ni dismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa giingong anomaliya sa mga proyekto sa flood control.
Atol sa pagpadayon sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee mahitungod sa maong mga proyekto, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla niingon nga girekomendar sa NBI ang pagpasaka sa maong mga kaso batok ni Alcantara, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Ako Bicol Party-list Representative Zaldy Co, former Department of Public Works and Highways (DPWH) Undersecretary Roberto Bernardo, ug Caloocan Second District Representative Mary Mitzi “Mitch” Cajayon-Uy.
Gidugang ni Remulla nga ang mga kaso gibase sa affidavit nga gisumiter ni Alcantara niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025.
Matod niya nga gitan-aw sab sa Anti-Money Laundering Council ang affidavit ni Alcantara.
“They already started acting on this because it is already a filed complaint with the DOJ. Given that, I believe freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people,” matod ni Remulla.
Atol sa hearing, gikompirmar ni Alcantara nga nakahatag siya og mga P8.75 bilyunes ngadto kang Co gikan sa 2022 hangtod 2025 isip komisyon sa pag-agi sa mga pundo alang sa mga proyekto sa imprastraktura, kasagaran alang sa flood control sa Bulacan 1st District Engineering Office (DEO).
Matod niya, gisugdan ni Bernardo ang pag-download og pundo ngadto sa Bulacan 1st DEO sa tuig 2022 nga may kasabutan nga 25 porsiyento nga komisyon alang sa proponent sa matag proyekto.
Dugang pa, wala siya masayod kon kinsa ang mga proponent tungod kay iyang gimando ang paghatag sa mga obligasyon direkta ngadto kang Bernardo.
Gibutyag sab niya nga gikan sa 2022 hangtod 2025, na-download ni Bernardo ang mga P7.45 bilyunes ngadto sa Bulacan 1st DEO.
Samtang gipanghimakak niya ang direkta nga transaksyon uban ni Estrada, si Alcantara niingon nga atol sa budget hearing sa 2024, gipangutana siya ni Bernardo kon aduna pa ba siyay mga proyekto nga kinahanglan og pundo tungod kay ang senador aduna pa’y P355 milyunes nga anaa alang sa alokasyon.
Gipadayag sab ni Alcantara nga iyang gihatod ang P150 milyunes ngadto kang Villanueva aron mabayran ang gipangayo niini nga P1.5 bilyunes nga proyekto alang sa multipurpose building sa Bulacan nga wala hingpit nga gihatag ni Bernardo.
Apan iyang giangkon nga si Villanueva wala masayod nga ang mga pundo gikan sa alokasyon sa flood control project.
Gitumbok sab ni Alcantara si Cajayon-Uy sa eskema nga naglambigit sa budget sa imprastraktura, nag-ingon nga nakadawat siya og 10 porsiyento sa P411 milyunes, nga gisulod sa 2022 GAA nga gi-download sa Bulacan 1st DEO. / TPM / SunStar Philippines